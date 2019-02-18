Франция выиграла смешанную эстафету в Солт-Лейк-Сити, Россия - седьмая

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Второе место заняла Германия, третьей финишировала Норвегия.

Сборная России заняла седьмое место. В составе команды выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева. Наша команда отстала от лидера на 2 минуты 41,3 секунды. Россияне закрыли все мишени, использовав 7 дополнительных патронов.

Биатлон

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км

1. Франция (Кантен Фийон Майе, Батист Дестье, Селия Эмонье, Анаис Шевалье) - 1:03.51,4 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)

2. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц) - отставание 13,5 (0 +6)

3. Норвегия (Ветле Кристиансен, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) - 1.02,2 (2 + 11)

4. Швейцария (Жереми Финелло, Беньямин Вегер, Элиза Гаспарин, Лена Хекки) - 1.31,2 (1 + 6)

5. Швеция (Торстейн Стенерсен, Пеппе Фемлинг, Ингела Андерссон, Элизабет Хегберг) - 1.59,7 (0 + 5)

6. Чехия (Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова) - 2.12,9 (0 + 8)

7. Россия (Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина, Маргарита Васильева) - 2.41,3 (0 + 7)