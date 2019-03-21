"Формы просто нет из-за частых болезней". Куклина - о спринте на этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что испытывает проблемы с самочувствием. 28-летняя спортсменка заняла 22-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

- Самочувствия нет. Бежалось не то что тяжело, я вроде бы хочу, но не могу, - приводит слова Куклиной Калашников Media. - Я понимаю, что причина, наверное, в частых болезнях. И формы просто нет. Что есть, то есть.

Однозначно сезоном недовольна, я рассчитывала на более высокие места. На более высокую скорость, которую показывала весь подготовительный период. Я очень сильно прибавила функционально. Но после болезней я не смогла показать свою форму.

Куклина занимает 65-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 58 очков.

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