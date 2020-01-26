Фийон Майе выиграл масс-старт в Поклюке, Елисеев — 11-й
14:53
Француз Кантен Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке. Вторым стал немец Бенедикт Долль. Замкунл тройку норвежец Йоханнес Бе.
Россиянин Матвей Елисеев — 11-й.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт 15 км
1. Кантен Фийон Майе (Франция) — 36.21,5 (1 шт. круг)
2. Бенедикт Долль (Германия) — отставание 10,0 (1)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 10,3 (2)
4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 10,6 (1)
5. Мартен Фуркад (Франция) — 10,8 (1)
6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 21,4 (2)
11. Матвей Елисеев (Россия) — 1.11,4 (0)
19. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.44,2 (1)
20. Александр Логинов (Россия) — 1.49,9 (4)
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