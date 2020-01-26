Француз Кантен Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке. Вторым стал немец Бенедикт Долль. Замкунл тройку норвежец Йоханнес Бе.

Россиянин Матвей Елисеев — 11-й.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Кантен Фийон Майе (Франция) — 36.21,5 (1 шт. круг)

2. Бенедикт Долль (Германия) — отставание 10,0 (1)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 10,3 (2)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 10,6 (1)

5. Мартен Фуркад (Франция) — 10,8 (1)

6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 21,4 (2)

11. Матвей Елисеев (Россия) — 1.11,4 (0)

19. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.44,2 (1)

20. Александр Логинов (Россия) — 1.49,9 (4)