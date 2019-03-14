Евгения Павлова: "Не считаю, что на Гараничева нужно наговаривать. Банальная ошибка"

Биатлонистка Евгения Павлова подвела итоги одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Сборная России заняла шестое место.

Павлова бежала в дуэте с Матвеем Елисеевым. Норвежцы стали победителями эстафеты (Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Бе).

– Что случилось на рубеже, когда вы провозились с одной мишенью?

– В суете подумала, что она закрылась. Начала надевать винтовку и заметила, что не все так хорошо. В итоге пришлось добивать допом. Не я первая. Меркушина передо мной стояла – вообще трижды собиралась закидывать винтовку. А у нее все никак не закрывалось. Подумала: это сильно!

– Не вспоминали Евгения Гараничева и его лишний штрафной круг в преследовании.

– Да многие ошибаются. Не считаю, что на Женю нужно наговаривать. Банальная ошибка. У меня тоже бывало, что стреляла не по своей мишени – и даже не замечала этого. Думаю, ситуацию просто раздули.

– В команде Гараничева поддержали?

– Так он не сделал ничего криминального. Я подошла к нему и сказала: "Женек, ты офигеть какой сильный! Взял, и еще один штрафной круг дал. Боец"! (Смеется.) На самом деле, мы в команде хорошо общаемся, и никто никому претензий не кидал. (Владимир Иванов)