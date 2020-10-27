Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «СЭ» прокомментировала решение антидопинговой панели CAS признать виновным российского биатлониста Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил. Устюгова лишили золотых медалей на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.

— У меня один вопрос: если уже тогда были завышены показатели по гемоглобину, они это выявить не могли? Кровь берется сразу и человека на соревнованию не допускают, — сказала Журова «СЭ». — Я не очень понимаю, каким образом сейчас можно это предъявлять. Всегда перед стартом брали кровь, чтобы проверить уровень гемоглобина. Бывает такое, что генетически гемоглобин завышен, тогда делается специальное исследование и доказывается, что у человека от природы высокий гемоглобин. Если этого нет, то делают более серьезный анализ и проверяют, не связано ли это с медикаментами. Но это делается сразу.

Это уже просто агония. Выигрываются нашими спортсменами суды и сейчас нужно дополнительно снова поднимать эту тему. Скорее всего, наши ребята снова выиграют суды, но, видимо, там решили: «Давайте, теперь замучаем их судами. Пусть деньги тратят, адвокатов нанимают. Мы будем их так мучить пока они не признаются». И точечно каждый раз выбирают спортсменов.

Если это только высокий гемоглобин, без прочих побочных показателей, то за это нельзя сразу дисквалифицировать. Необходимо было тогда дать ему доказать, по природе ли у него высокий гемоглобин. А как сейчас можно доказать, что у него тогда было? Это просто голословное обвинение, я считаю. У нас в команде был человек, который всю семью за границу повез, чтобы показать, что у него даже у младшей сестры высокий гемоглобин. Мне кажется, снова решили просто заполнить информационное пространство допинговой историей против России. (Сергей Федоров)