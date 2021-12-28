Елисеев и Буртасова завоевали серебро в пасьюте в рамках «Рождественской гонки»

В немецком Рупольдинге прошла гонка преследования в рамках традиционной «Рождественкой гонки». Победу одержали представители Австрии Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер.

Российский дуэт Матвей Елисеев и Евгения Буртасова показали второй результат.

Во время гонки преследования судьи на передаче эстафеты остановили Буртасову и украинку Юлию Джиму. Дело в том, что в пасьюте команды, стартовавшие второй и третьей выпустили раньше положенного.

Причиной судейской ошибки на старте, как сообщают организаторы, стал сбой хронографа.

Напомним, что в масс-старте российская пара завоевала бронзовые медали.