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Елисеев и Буртасова завоевали серебро в пасьюте в рамках «Рождественской гонки»

21:40
Евгения Буртасова и Матвей Елисеев. Фото Getty Images
Евгения Буртасова и Матвей Елисеев. Фото Getty Images
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В немецком Рупольдинге прошла гонка преследования в рамках традиционной «Рождественкой гонки». Победу одержали представители Австрии Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер.

Российский дуэт Матвей Елисеев и Евгения Буртасова показали второй результат.

Во время гонки преследования судьи на передаче эстафеты остановили Буртасову и украинку Юлию Джиму. Дело в том, что в пасьюте команды, стартовавшие второй и третьей выпустили раньше положенного.

Причиной судейской ошибки на старте, как сообщают организаторы, стал сбой хронографа.

Напомним, что в масс-старте российская пара завоевала бронзовые медали.

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Иван Шитик все материалы автора

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