Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф занимает первое место в зачете гонок преследования. В ее активе 180 очков. На второй строчке располагается ее соотечественница Ингрид Таннреволь (129), на третьей — представительница Словакии Паулина Фиалкова (125).

Россиянка Светлана Миронова занимает 20-е место (51).

Гонка преследования (ж)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 180 (+60)

2 (2). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 129 (+27)

3 (5). Паулина Фиалкова (Словакия) — 125 (+54)

4 (3). Жюстин Бреза (Франция) — 113 (+30)

5 (10). Ханна Эберг (Швеция) — 102 (+48)

6 (4). Доротея Вирер (Италия) — 96 (+21)

20 (12). Светлана Миронова (Россия) — 51 (0)

21 (27). Лариса Куклина (Россия) — 49 (+22)

23 (15). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 44 (0)

36 (33). Кристина Резцова (Россия) — 30 (+7)

47 (-). Ирина Старых (Россия) — 14 (+14)

60 (52). Тамара Воронина (Россия) — 5 (0)