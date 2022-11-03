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Сегодня, 18:55

Экхофф взяла паузу в выступлениях на неопределенный срок

Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф в ближайшем будущем не сможет участвовать ни в каких тренировках и соревнованиях.

Как сообщает Союз биатлонистов Норвегии, в последнее время 32-летняя спортсменка переживает сложный период. Решение о том, что Экхофф не будет тренироваться и выступать было принято врачом национальной команды по согласованию со спортивным руководством.

«Когда она вернется, мы сейчас не знаем. За ней хорошо наблюдают, и она получает всю возможную помощь. Конечно, мы надеемся, что Тириль скоро почувствует себя лучше», — приводит слова врача команды Осне Фенне Хоксруд сайт Союз биатлонистов Норвегии.

Напомним, что в августе Экхофф заявила, что пропустит ближайшие сборы национальной команды, так как ей нужно больше времени, чтобы восстановиться.

Первый этап Кубка мира сезона-2022/23 стартует 29 ноября в Контиолахти.

Источник: https://media.skiskyting.no/pressreleases/viktig-orientering-til-media-3215290
Сборная Норвегии по биатлону
Тириль Экхофф
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