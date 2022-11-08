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Сегодня, 17:18

Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех получила вид на жительство в России

Анна Горшкова
Корреспондент
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В Федерации биатлона Московской области сообщили, что Екатерина Бех, исключенная из биатлонной сборной Украины, получила вид на жительство в России.

«1 ноября Екатерина получила вид на жительство. Гражданство она должна получить в течение трех месяцев», — передает слова пресс-службы Федерации ТАСС.

23-летняя Бех в августе 2022 года была включена в состав сборной Московской области, в сентябре она выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России.

Спортсменка до 2018 года она вызывалась в юниорскую сборную России. В 2018 году перешла в команду Украины, откуда ранее был отчислена из-за ситуации в стране.

Источник: https://tass.ru/sport/16272147
Сборная России по биатлону
Екатерина Бех
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