Екатерина Глазырина: "Если результата не будет, то я уйду"

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, которая вернулась после допинговой дисквалификации и претендует на место в сборной, в эксклюзивном интервью "СЭ" сказала, что не планирует занимать чье-то место в национальной команде.

Напомним, что Глазырина была отстранена от соревнований прямо два года назад. Ее фамилия упоминалась в докладе Макларена, а Григорий Родченков утверждал, что прятал ее положительные допинг-пробы.

– Да, я с Хованцевым тренировалась, когда только попала в главную команду. Тогда мне все нравилось, подготовка подходила. Анатолий Николаевич объяснял, где мои резервы, над чем нужно работать. Все спокойно и логично: понимаешь, что нужно сделать вот так – и тогда ты зимой будешь вон там, – сказала Глазырина.

– Как вы себя оцените относительно тех девчонок, которые сейчас выступают в сборной?

– Я бегала со всеми ними на чемпионате России. На контрольных тренировках сравнивала свои результаты, и все говорит, что я могу бороться. Я не собираюсь занимать чье-то место, я хочу только реализовать себя. Если этого не будет, я уйду, просто нет смысла дальше тренироваться. ​(Наталья Марьянчик)

Полное интервью с Глазыриной читайте – здесь