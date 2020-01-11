Эдуард Латыпов: «Был шанс побороться за бронзу, если бы попал последним выстрелом»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он выступал на четвертом этапе и финишировал четвертым.

— Шанс побороться за бронзу был. Если бы не промазал последним выстрелом, — сказал в эфире «Матч ТВ» Латыпов. — Думал, что попал, поэтому потратил 15 секунд на рубеже. А так бы мы вместе с Доллем ушли. Но он оторвался, не удалось его догнать.

У нас достаточно сильная команда, что мы и показали. Можем бороться за призы, за пьедестал. Сегодня немного не хватило. Лыжи хорошо ехали. Я раскатывался с соперниками, даже накатывал на них.

Я видел, что все очень близко, хотел приблизиться к лидерам. Нечего было сохранять силы, надо было идти на всю мощь. Хотя со старта не нужно было рваться сильно вперед, чтобы не загонять себя.

Четвертое место — не повод для расстройства. Мы были близки к пьедесталу. Думаю, что победы не за горами.