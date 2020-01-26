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Драчев сравнил муху и пчелу. К чему это он?

17:30

Президент СБР Владимир Драчев опубликовал в Instagram картинку, которая, по всей видимости, призывает к позитивному мышлению.

«Муха даже на поле цветов найдет дерьмо и погрузится в него. Пчела даже на свалке найдет цветок и соберет его нектар. Сознание мухи: во всем надо находить негатив, погружаться в него и ковыряться в нем. Сознание пчелы: находить во всем лучшие стороны и стремиться к позитивному мышлению», — говорится на иллюстрации.

Россияне три этапа Кубка мира подряд не попадают на подиум. Последний раз российские биатлонисты попадали в тройку призеров Кубка мира в середине декабря.

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