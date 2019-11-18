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Драчев объяснил внесение Старых в состав на участие в КМ

00:07
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Президент СБР Владимир Драчев объяснил включение Ирины Старых в состав команды для участия в трех первых этапах Кубка мира вопреки критериям отбора.

— Старых, будучи второй или третьей в рейтинге страны, не была вызвана на централизованную подготовку в связи с проблемами со здоровьем, — цитирует РИА «Новости» Драчева. —  Она провела восстановительный процесс, и на тренерском совете было предложено ее внести в состав участников контрольных тестов. Она была включена вместе с Екатериной Глазыриной, выполнила все условия, присутствовала на сборе вместе с командой, отбежала все, выполняла все необходимые критерии для участия в отборах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191117/1561048898.html

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