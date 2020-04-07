Домрачева показала, как тренируется в домашних условиях

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева опубликовала видео с тренировкой.

— Сегодня всемирный день спорта на благо развития и мира, — написала Домрачева в Instagram. — В эти дни, как никогда актуальная тема — поддержание здоровья физического и душевного с помощью занятий спортом в домашних условиях. Конечно, лучше всего пробежаться и позаниматься на свежем воздухе, но не у всех сегодня есть такая возможность. Разумная и подходящая вашему организму спортивная нагрузка активизирует защитные силы организма, поднимает настроение и настраивает на позитивный лад.

Будьте сильны и здоровы! А из советов на этот период, которым мы следуем сами: ограничить круг контактов, по возможности не появляться в общественных местах, если же такой возможности нет — использовать защитные повязки/маски, орошать нос спреем с соленой водой, мыть руки и позаботьтесь о старших близких.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 347 803 человек, 74 807 умерло, вылечились 277 402 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (368 196), Испании (136 675), Италии (132 547) и Германии (103 375). По данным Роспотребнадзора, в России — 7497 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.