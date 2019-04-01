Дмитрий Ярошенко: "Думаю, Логинову нужно обязательно извиниться"

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко, говоря о критике россиянина Александра Логинова, отметил, что очень непросто возвращаться в спорт после дисквалификации за допинг. Ярошенко также возвращался в биатлон после отстранения за нарушение антидопинговых правил.

– Морально это очень тяжело. Такое ощущение, когда возвращаешься, что косые взгляды тебя просто уничтожают по большому счету сказал Ярошенко в интервью Kalashnikov Media. – Психологическое напряжение очень сильное. Возможно, не все спортсмены к тебе так относятся, но ты чувствуешь, будто вокруг тебя атмосфера очень напряженная. Пока ты не встречаешь болельщиков, причем не российских, вот лично я встретил группу болельщиц из Германии, они так же тепло ко мне относились.



Но я бы в первую очередь извинился. Понятно, что Александру нужно в первую очередь извиниться перед спортсменами. Мы понимаем, что сама ситуация неоднозначная, и мы только спустя десятилетия узнаем, в чем было на самом деле дело. Но для начала нужно хотя бы извиниться.



Что касается этого феномена, что человек вернулся и занял вторую строчку общего зачёта и показывал отличные скорости: если отмотать назад, Логинов был очень сильным и конкурентноспособным, уже выходя из юниоров, выходя в большой спорт. К счастью, его возраст сейчас около 30, он как раз выходит в тот возраст, который позволяет показывать максимальные скорости. Александр всегда был сильным, это лишь подтверждает, что тот случай, который с ним произошел, – назовем его роковой случайностью, которая, конечно же, поставила пятно на его карьере. Ровно как и я на своей карьере вот этим случаем поставил огромное пятно, которое даже сейчас уже, в обычной жизни все равно меня преследует.



Понятно, что время лечит, пройдут эти всплески негатива. Но извиниться, я думаю, обязательно надо