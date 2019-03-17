Дмитрий Васильев: "Юрлова-Перхт показала предсказуемый результат на ЧМ"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Екатерина Юрлова-Перхт показала достаточно предсказуемый результат на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 34-летняя спортсменка завоевала серебро в масс-старте.

- Я неоднократно говорил, что две медали нам по силам, а при хорошем раскладе можем и три завоевать - так и получилось, - приводит ТАСС слова Васильева. - Как раз я и имел в виду Катю Юрлову, в гонках из четырех рубежей при хорошей стрельбе она в праве рассчитывать на подиум, что и получилось. Поэтому как раз Юрлова для меня показала достаточно предсказуемый результат

Мужской масс-старт? Здесь не без курьеза: Гараничев и Йоханнес Бе, которые пришли первыми, попали в шквалистый ветер, поэтому здесь комментировать сложно, а там, где Виндиш и Логинов стояли, было кратковременное затишье, поэтому они быстро смогли отстрелять на ноль, это лотерея была, но всегда везет сильнейшим.

Напомним, сборная России завоевала три медали на чемпионате мира: два серебра и одну бронзу.

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