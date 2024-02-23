Васильев: «Обвинений в адрес Далина стоило ожидать. Там сейчас команда русофобов, им никто не противоречит»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию вокруг президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина.

«Этого стоило ожидать. Там сейчас команда русофобов, которые объединились вокруг идеи борьбы против России. И им особо никто не противоречит. Даже те, кто, может быть, не согласен, сейчас сидят тихо, чтобы не попасть под жернова репрессий тех, кто не согласен с этой политикой», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

Дело в отношении 69-летнего шведа ведет австрийская полиция. Спортивному функционеру инкриминируют продажу телевизионных прав на спортивные трансляции компании Infront по цене намного ниже рыночной.

Далин является президентом IBU с 2018 года, до этого он 4 года занимал пост вице-президента организации.