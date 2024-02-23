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23 февраля, 13:25

Васильев: «Обвинений в адрес Далина стоило ожидать. Там сейчас команда русофобов, им никто не противоречит»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию вокруг президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина.

«Этого стоило ожидать. Там сейчас команда русофобов, которые объединились вокруг идеи борьбы против России. И им особо никто не противоречит. Даже те, кто, может быть, не согласен, сейчас сидят тихо, чтобы не попасть под жернова репрессий тех, кто не согласен с этой политикой», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

Дело в отношении 69-летнего шведа ведет австрийская полиция. Спортивному функционеру инкриминируют продажу телевизионных прав на спортивные трансляции компании Infront по цене намного ниже рыночной.

Далин является президентом IBU с 2018 года, до этого он 4 года занимал пост вице-президента организации.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Васильев (биатлон)
Олле Далин
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