Источник: президента IBU Далина подозревают в коррупции
Президент IBU Далин попал под подозрения в коррупции
Президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина подозревают в коррупции, сообщает NRK.
Отмечается, что дело в отношении 69-летнего шведа ведет австрийская полиция. Спортивному функционеру инкриминируют продажу телевизионных прав на спортивные трансляции компании Infront по цене, намного ниже рыночной.
Сам Далин заявил, что шокирован обвинениями и считает их необоснованными.
«Без колебаний предприму любые юридические шаги, необходимые для сохранения моего доброго имени и репутации», — сказал Далин.
Далин является президентом IBU с 2018 года, до этого он четыре года занимал пост вице-президента организации.
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