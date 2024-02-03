Дмитрий Васильев: «Во главе МОК сидят невменяемые люди, марионетки, выполняющие заказы»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о действиях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России.

«То, что все это время делает МОК по отношению к России — недопустимо. Все это происходит потому, что там сейчас сидят невменяемые люди, марионетки, которые выполняют заказы. Они выполняют незаконные действия — ни в Олимпийской хартии, ни в уставе нет ни слова об отстранении державы и спортсменов, которые ни в чем не виноваты. Но, как я уже говорил, вести с ними диалог бессмысленно — нужно добиваться смены руководящего состава организации», — приводит слова Васильева «РБ Спорт».

В феврале 2022 года МОК отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований. В конце 2023 года организация объявила о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении определенных условий.