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3 февраля, 14:39

Дмитрий Васильев: «Во главе МОК сидят невменяемые люди, марионетки, выполняющие заказы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о действиях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России.

«То, что все это время делает МОК по отношению к России — недопустимо. Все это происходит потому, что там сейчас сидят невменяемые люди, марионетки, которые выполняют заказы. Они выполняют незаконные действия — ни в Олимпийской хартии, ни в уставе нет ни слова об отстранении державы и спортсменов, которые ни в чем не виноваты. Но, как я уже говорил, вести с ними диалог бессмысленно — нужно добиваться смены руководящего состава организации», — приводит слова Васильева «РБ Спорт».

В феврале 2022 года МОК отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований. В конце 2023 года организация объявила о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении определенных условий.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Васильев (биатлон)
МОК
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