Союз биатлонистов Норвегии оштрафовали за случайный выстрел Легрейда в отеле

Независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) провел расследование по факту нарушения правил безопасности в отношении норвежца Стурлы Холм Легрейда, который в декабре совершил выстрел в отеле.

Было принято решение оштрафовать Союз биатлонистов Норвегии на 2500 евро, а самого Легрейда — на 500 евро. Также биатлонисту сделали выговор и обязали всех членов команды пройти дополнительный инструктаж по обращению с оружием.

«Я удовлетворен тем, что все обошлось без более строгих мер. Считаю, что штраф и курсы по обращению с оружием — это подходящее наказание», — приводит NRK слова Легрейда.

15 декабря норвежский биатлонист совершил выстрел в отеле во время холостого тренажа. В инциденте никто не пострадал, пуля угодила в стену.