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3 февраля, 21:51

Союз биатлонистов Норвегии оштрафовали за случайный выстрел Легрейда в отеле

Алина Савинова
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Независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) провел расследование по факту нарушения правил безопасности в отношении норвежца Стурлы Холм Легрейда, который в декабре совершил выстрел в отеле.

Было принято решение оштрафовать Союз биатлонистов Норвегии на 2500 евро, а самого Легрейда — на 500 евро. Также биатлонисту сделали выговор и обязали всех членов команды пройти дополнительный инструктаж по обращению с оружием.

«Я удовлетворен тем, что все обошлось без более строгих мер. Считаю, что штраф и курсы по обращению с оружием — это подходящее наказание», — приводит NRK слова Легрейда.

15 декабря норвежский биатлонист совершил выстрел в отеле во время холостого тренажа. В инциденте никто не пострадал, пуля угодила в стену.

Источник: https://www.nrk.no/sport/norge-straffes-etter-laegreids-vadeskudd_-ma-sende-hele-landslaget-pa-vapenkurs-1.16744433
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