Шамаев высказался о серебряной медали на чемпионате Европы

Российский биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за сборную Румынии, высказался о серебряной медали на чемпионате Европы.

«Я не думал, что получится бороться за медаль, потому что впереди были норвежцы, которые в этом сезоне всех сильнее на две головы в плане лыж. Не сказать, что они суперталанты и сильнее всех во всем мире. В мире есть много талантливых людей, которые точно также тренируются, но сейчас норвежцы обоими составами могли бы попасть в топ-30 на Кубке мира. Раньше такого никогда не было. Были звезды в норвежском биатлоне, были сильные ребята. Никто не спорит, что это лыжная и биатлонная страна, но и помимо них много сильных ребят. Когда я выходил на старт преследования, был очень сильный ветер. Это пошло мне на руку. Я достаточно хорошо стреляю и ориентируюсь в такие погодные условия, за что спасибо нашей русской школе биатлона. Все-таки в России меня многому научили. Это был мой шанс. Я понимал, что если я смогу совладать с собой, собраться и стрельнуть, то смогу близко подъехать», — приводит слова Шамаева Metaratings.ru.

В 2021 году спортсмен сменил спортивное гражданство, и с сезона-2021/22 чемпион мира среди юниоров в составе России и призер чемпионата страны начал выступать за национальную команду Румынии.