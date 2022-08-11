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Дмитрий Васильев: «Насколько я знаю, Бех — достаточно талантливая барышня»

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил шансы биатлонистки Екатерины Бех попасть в сборную России.

«Насколько я знаю, Бех — достаточно талантливая барышня. Она еще до переезда в Украину показывала довольно оптимистичные результаты.

Не знаю, зачем она вообще уехала выступать за Украину, ну уехала и уехала. Я думаю, что у нее есть все шансы попасть в сборную команду России и, возможно, даже укрепить ее. Поэтому да, вполне хорошая спортсменка», — сказал Васильев Vprognoze.ru.

Ранее стало известно о том, что 23-летняя спортсменка была включена в состав сборной Московской области по биатлону и выступит на Кубке Содружества в Раубичах, а также на летнем чемпионате России.

Екатерина Бех родилась в России, в Хабаровском крае. До 2018 года она вызывалась в юниорскую сборную России. В 2016 году Бех стала чемпионкой России в спринте среди младших девушек.

В 2018 году перешла в команду Украины, в 2020 году попала в основу взрослой национальной команды, где дебютировала на Кубке мира в Контиолахти.

Екатерину Бех отчислили из сборной Украины из-за ситуации в стране. На данный момент она тренируется в России.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/biathlon/10200152-dmitrij-vasilev-o-vozmozhnom-vystuplenii-beh-za-rossiyu-u-nee-est-vse-shansy-popast-v-sbornuyu-i-dazhe-ukrepit-ee.html
Сборная России по биатлону
Сборная Украины по биатлону
Дмитрий Васильев (биатлон)
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