В Госдуме пожелали удачи на чемпионате России биатлонистке Бех, которую исключили из сборной Украины

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала корреспонденту «СЭ» новость о том, что исключенная из сборной Украины биатлонистка Екатерина Бех будет выступить на чемпионате России.

«Думаю, что для нее и ее семьи возвращение в Россию — хорошо. У наших спортсменов нет никаких предубеждений к украинским. Мы всегда переживали и болели за украинских спортсменов. Мы отличаемся этим. Девочка приехала с Украины, никто не будет ее осуждать или обвинять. Видимо, в свое время это было единственное решение, которое она могла принять.

Думаю, наверняка кто-то с той стороны будет еще выдворен, хотя выступал за сборную, приносил результаты, и это их устраивало до сегодняшнего дня. Раньше никакой национальный вопрос их не беспокоил. Екатерине могу пожелать только сил и удачи. Начинать с нуля всегда очень непросто", — сказала Журова «СЭ».

23-летняя спортсменка до 2018 года она вызывалась в юниорскую сборную России. В 2018 году перешла в команду Украины, откуда ранее был отчислена из-за ситуации в стране. На данный момент она тренируется в России.