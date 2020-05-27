Дмитрий Губерниев: «Рано Драчева начали списывать со счетов!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об изменениях в тренерском штабе сборной России. Союз биатлонистов России (СБР) рекомендовал Юрия Каминского и Михаила Шашилова на должности старших тренеров мужской и женской сборных страны соответственно

— Итак, старшие тренеры сборной России по биатлону. Юрий Каминский и Михаил Шашилов, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Я же говорил про сюрпризы. Шашилов — наставник из Свердловской области, давно созрел для национальной команды. Будет отвечать за женщин, личный наставник Светланы Мироновой, подготовивший в минувшем сезоне неоднократную чемпионку мира среди юниоров Настю Шевченко. Знающий все про горную подготовку и умеющий многое.

Юрий Каминский — великий коуч лыжников — спринтеров, сотворивший Крюкова, Панжинского, Петухова, целую плеяду грандиозных лыжебежцев. Бессовестно с Каминским и его группой обошлась президент ФЛГР, но тем лучше для биатлона, как оказалось. Биатлон сейчас во многом спринт, Каминскому в мужской команде есть где развернуться, он отличный методист. Ждем стрелковых тренеров, особенно Максимова. Кстати, по моей инфе, главного тренера по биатлону пока не будет. Польховского вроде не рассматривают. Еще в том или ином качестве может появиться и Николай Лопухов. Но это пока секрет. И еще одно, Владимир Драчев в эти дни поработал ударно и рано его начали списывать со счетов!