Дмитрий Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова

Тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал дело российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Адвокат биатлонисток во время слушаний в Спортивном арбитражном суде заявил, что представленные МОК подписи на показаниях Григория Родченкова являются подделкой.

— Крайне любопытная информация поступает из Лозанны, где трио российских биатлонистов — Зайцева, Вилухина и Романова — сражаются в CAS за свои сочинские олимпийские серебряные медали, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ». — По свидетельству адвокатов российской стороны, ряд подписей Григория Родченкова, на которые ориентируются ВАДА и Международное Олимпийское движение, оказались поддельными. Возникла коллизия, представители суда взяли незапланированный перерыв, пытаются взять телефоны не только российских спортсменок, но и российских адвокатов.

В этот самый момент, что самое главное, CAS принимает заявление российской стороны о том, что подписи Родченкова — поддельные. Спортивный арбитражный суд будет требовать объяснений у МОК. Это очень интересная информация, события становятся с ног на голову. Поддельные подписи и все, что с этим связано — фальсификация не только в отношении российских биатлонисток, но и представителей других видов спорта. Внимательно следим за развитием событий.