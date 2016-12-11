20:59 11 декабря | БИАТЛОН

Дмитрий Губерниев: "Кайшева не едет в Нове-Место, состав остается тем же"

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Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что тренерский штаб женской сборной России принял решение оставить прежним состав команды на этап Кубка мира в Нове-Место. Таким образом, на этап в Чехию поедут Анастасия ЗагоруйкоТатьяна АкимоваСветлана СлепцоваОльга Подчуфарова и Екатерина Глазырина.

Ульяна Кайшева, идущая третьей в зачете Кубка IBU, продолжит выступать в этом турнире, а на Кубке мира тренеры ждут ее уже в Оберхофе.

"Друзья, вы будете смеяться, но Ульяна Кайшева не едет в Нове-Место! Состав сборной остаётся тем же! Тренеры зуб дают, что Кайшева приедет в Оберхоф! Вопрос: в каком году?!" - написал Губерниев на странице в Instagram. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Don Miguel

Да, у Губы очередной облом. Слюни по "дайте Кайшеву, и немедленно" долетали аж с телевизора. Не дали. Конечно, враги. Правда, раньше "друзья" давали, только Кайшева не сдюжила. Я не против Кайшевой, я против тех, кто все о биатлоне знает с дивана. И против Губы, он ничего не петрит в биатлоне, сколько бы не делал "своих" передач. Достаточно послушать его "репортаж" хотя бы 5 минут.

17:26

defender_8

Не грусти, HMR346! Уйдёт Слепцова - вот тогда грусть-тоска навалится! Мы ещё не всё знаем, что у неё может отказать. Список болячек есть, но неполный. В этом году ручонки замёрзли и ботинок не могла обуть. В прошлом году не могла дышать и ног не чувствовала. На следующем этапе надо ожидать, что с глазами будут проблемы, а может быть с другими органами и системами? Это надо спросить у Медведцева. Тренер обязан знать, что в сложном организме Слепцовой может пойти не так. Но мы уверены, что к чемпионату мира он и бригада врачей подведут её в идеальном состоянии. Гораздо трудней предугадать, как это будет комментировать господин Губерниев. Уж если его достал этот абсурд...!

17:01

HMR346

Грустно все это. Тренеры дайте Ульяне шанс!

14:48

Delavar-80

Тренерский состав видимо полагает, что те биатлонстки, которым около 30 и которые НЕ бегут и не стреляют..,! Вдруг к ОИ-2018 сумеют неожиданно "забежать и стрелять" ?? Знаете, я лучше буду верить в НЛО, чем вот в такие чудеса!

09:51

Delavar-80

Я точно не фанат Губерниева. Но он сейчас прав как никогда на 100%. Даже 200%. В пору когда 30летние спортсменки стабильно в 4м десятке , и нет никакой надежды на просвет (кроме, возможно, Подчуфаровой) - мы НЕ вызываем в сборную самого большого биатлонного таланта женской сборной - Кайшеву!

09:49

alex1966

Ульяна, Виктория, уезжайте в другую страну, например в Корею !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С нашими идиотами, Вы попадете в основу когда Вам будет за 30.

08:49

болото

вот слепая нашла видать, за счет кого держаться в команде, и ноги не сводит ,лучше бы лыжами так работала, да стреляла, ни стыда ни совести, А Каспера гнать из главных, барнашова прихватить, который авансов молодым не раздает, опустились ниже 5 места, в кубке наций, на тот год квота будет еще меньше ,но со слепой в команде!!!! Далеко пойдем.

06:52

кузя23

Бежать ей надо из этого болота. Если конечно хочет стать спортсменкой и что-то выигрывать. А если хочет быть как наши тётеньки,то можно и годик-другой потерпеть. А потом получить абонемент и кататься не напрягаясь.

06:22

PallMall

Все понятно, пишут, что Кайшева отказалась года два назад выступать за Тюмень. Денег под нее не дают Касперовичу.

01:14

PallMall

Нелогично получается: Глазырина заняла 3-е место в спринте в Бейтостолене - ее взяли в первую сборную. Шумилова заняла 5-е место во 2-м спринте в Бейтостолене - и ее взяли в первую сборную. Кайшева заняла 2-е место в спринте и 1-е в преследовании, а ее не взяли. Интересно, если бы Кайшева оказалась ниже Виролайнен, чтобы Касперович сказал в этом случае?

01:02

докторр

pikvl Дима, успокойся! Тренеры лучше тебя знают, что делать, они в команде. Да, похоже, знают они секрет Мальчиша-Кибальчиша....Но забыли, как применять!

23:23 11 декабря

solomaxadmitry

Светик хоть и с натертой лодыжкой но другие места видимо в порядке. Хотя мне кажется Кайшевой на КИБУ неплохо. Вон Слепов был одним из лучших на КИБУ и призовых поднял немало. Больше чем, те кто занимал последние места на КМ. Может хеш-тег запустить #СлепцовуНаПенсию или петицию какую-то написать и чтоб подписались ведь подписчиков в ВК у СБР более 100 тыс.

23:10 11 декабря

Bache Gabrielsen

Вернуть Пихлера !

22:40 11 декабря

Михаил Тверь

И после очередного провала Слепцовой она в команде? Что она еще должна учудить, чтобы ее отправили домой? В тренеров выстрелить?

22:33 11 декабря

Bache Gabrielsen

Ульянку в первый состав ! Она самая симпатичная.

22:30 11 декабря

Реалист!

Самое главное, что Светик-самоцветик осталась в команде. Она всем покажет кузькину мать!

22:20 11 декабря

савич

Вот уроды,создали кунсткамеру и сами потешаются над всей страной.Кравцов ,очнись уже наконец.

22:08 11 декабря

Vlaer

В нашей женской сборной нужно однозначно что-то менять! Искать варианты усиление состава и вызов Кайшевой выглядит однозначно правильным!!! А что у наших великих тренеров на уме одному богу известно! Странное решение и не понятное!!!

21:57 11 декабря

Я из Волгограда

pikvl, я не фанат Губерниева, но здесь я его поддержу. Он,конечно,не тренер нашей сборной,как ты верно подметил. Но то,что Кайшева своими успешными выступлениями на Кубке IBU- вчера второе место в спринте, а сегодня победа в гонке преследования,завоевала место в главной сборной- это видит вся страна,ну,окромя тебя,особенного.

21:35 11 декабря

CanagliaVova

Слог и стиль твиттера как у Оли Бузовой. Еще значков с поцелуйчиками не хватает :-D

21:17 11 декабря

pikvl

Дима, успокойся! Тренеры лучше тебя знают, что делать, они в команде. А ты кругами ходишь, и все норовишь поучить, как да что, из года в год. Или, может, тебя тренером назначить, а мы будем тебя учить)))). И посмотрим, как запоешь!

21:16 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ