Дмитрий Губерниев: "Кайшева не едет в Нове-Место, состав остается тем же"

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что тренерский штаб женской сборной России принял решение оставить прежним состав команды на этап Кубка мира в Нове-Место. Таким образом, на этап в Чехию поедут Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова и Екатерина Глазырина.

Ульяна Кайшева, идущая третьей в зачете Кубка IBU, продолжит выступать в этом турнире, а на Кубке мира тренеры ждут ее уже в Оберхофе.

"Друзья, вы будете смеяться, но Ульяна Кайшева не едет в Нове-Место! Состав сборной остаётся тем же! Тренеры зуб дают, что Кайшева приедет в Оберхоф! Вопрос: в каком году?!" - написал Губерниев на странице в Instagram.