Дмитрий Губерниев: "Кайшева не едет в Нове-Место, состав остается тем же"

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что тренерский штаб женской сборной России принял решение оставить прежним состав команды на этап Кубка мира в Нове-Место. Таким образом, на этап в Чехию поедут Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова и Екатерина Глазырина.
Ульяна Кайшева, идущая третьей в зачете Кубка IBU, продолжит выступать в этом турнире, а на Кубке мира тренеры ждут ее уже в Оберхофе.
"Друзья, вы будете смеяться, но Ульяна Кайшева не едет в Нове-Место! Состав сборной остаётся тем же! Тренеры зуб дают, что Кайшева приедет в Оберхоф! Вопрос: в каком году?!" - написал Губерниев на странице в Instagram.
Don Miguel
Да, у Губы очередной облом. Слюни по "дайте Кайшеву, и немедленно" долетали аж с телевизора. Не дали. Конечно, враги. Правда, раньше "друзья" давали, только Кайшева не сдюжила. Я не против Кайшевой, я против тех, кто все о биатлоне знает с дивана. И против Губы, он ничего не петрит в биатлоне, сколько бы не делал "своих" передач. Достаточно послушать его "репортаж" хотя бы 5 минут.
17:26
defender_8
Не грусти, HMR346! Уйдёт Слепцова - вот тогда грусть-тоска навалится! Мы ещё не всё знаем, что у неё может отказать. Список болячек есть, но неполный. В этом году ручонки замёрзли и ботинок не могла обуть. В прошлом году не могла дышать и ног не чувствовала. На следующем этапе надо ожидать, что с глазами будут проблемы, а может быть с другими органами и системами? Это надо спросить у Медведцева. Тренер обязан знать, что в сложном организме Слепцовой может пойти не так. Но мы уверены, что к чемпионату мира он и бригада врачей подведут её в идеальном состоянии. Гораздо трудней предугадать, как это будет комментировать господин Губерниев. Уж если его достал этот абсурд...!
17:01
HMR346
Грустно все это. Тренеры дайте Ульяне шанс!
14:48
Delavar-80
Тренерский состав видимо полагает, что те биатлонстки, которым около 30 и которые НЕ бегут и не стреляют..,! Вдруг к ОИ-2018 сумеют неожиданно "забежать и стрелять" ?? Знаете, я лучше буду верить в НЛО, чем вот в такие чудеса!
09:51
Delavar-80
Я точно не фанат Губерниева. Но он сейчас прав как никогда на 100%. Даже 200%. В пору когда 30летние спортсменки стабильно в 4м десятке , и нет никакой надежды на просвет (кроме, возможно, Подчуфаровой) - мы НЕ вызываем в сборную самого большого биатлонного таланта женской сборной - Кайшеву!
09:49
alex1966
Ульяна, Виктория, уезжайте в другую страну, например в Корею !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С нашими идиотами, Вы попадете в основу когда Вам будет за 30.
08:49
болото
вот слепая нашла видать, за счет кого держаться в команде, и ноги не сводит ,лучше бы лыжами так работала, да стреляла, ни стыда ни совести, А Каспера гнать из главных, барнашова прихватить, который авансов молодым не раздает, опустились ниже 5 места, в кубке наций, на тот год квота будет еще меньше ,но со слепой в команде!!!! Далеко пойдем.
06:52
кузя23
Бежать ей надо из этого болота. Если конечно хочет стать спортсменкой и что-то выигрывать. А если хочет быть как наши тётеньки,то можно и годик-другой потерпеть. А потом получить абонемент и кататься не напрягаясь.
06:22
PallMall
Все понятно, пишут, что Кайшева отказалась года два назад выступать за Тюмень. Денег под нее не дают Касперовичу.
01:14
PallMall
Нелогично получается: Глазырина заняла 3-е место в спринте в Бейтостолене - ее взяли в первую сборную. Шумилова заняла 5-е место во 2-м спринте в Бейтостолене - и ее взяли в первую сборную. Кайшева заняла 2-е место в спринте и 1-е в преследовании, а ее не взяли. Интересно, если бы Кайшева оказалась ниже Виролайнен, чтобы Касперович сказал в этом случае?
01:02
докторр
pikvl Дима, успокойся! Тренеры лучше тебя знают, что делать, они в команде. Да, похоже, знают они секрет Мальчиша-Кибальчиша....Но забыли, как применять!
23:23 11 декабря
solomaxadmitry
Светик хоть и с натертой лодыжкой но другие места видимо в порядке. Хотя мне кажется Кайшевой на КИБУ неплохо. Вон Слепов был одним из лучших на КИБУ и призовых поднял немало. Больше чем, те кто занимал последние места на КМ. Может хеш-тег запустить #СлепцовуНаПенсию или петицию какую-то написать и чтоб подписались ведь подписчиков в ВК у СБР более 100 тыс.
23:10 11 декабря
Bache Gabrielsen
Вернуть Пихлера !
22:40 11 декабря
Михаил Тверь
И после очередного провала Слепцовой она в команде? Что она еще должна учудить, чтобы ее отправили домой? В тренеров выстрелить?
22:33 11 декабря
Bache Gabrielsen
Ульянку в первый состав ! Она самая симпатичная.
22:30 11 декабря
Реалист!
Самое главное, что Светик-самоцветик осталась в команде. Она всем покажет кузькину мать!
22:20 11 декабря
савич
Вот уроды,создали кунсткамеру и сами потешаются над всей страной.Кравцов ,очнись уже наконец.
22:08 11 декабря
Vlaer
В нашей женской сборной нужно однозначно что-то менять! Искать варианты усиление состава и вызов Кайшевой выглядит однозначно правильным!!! А что у наших великих тренеров на уме одному богу известно! Странное решение и не понятное!!!
21:57 11 декабря
Я из Волгограда
pikvl, я не фанат Губерниева, но здесь я его поддержу. Он,конечно,не тренер нашей сборной,как ты верно подметил. Но то,что Кайшева своими успешными выступлениями на Кубке IBU- вчера второе место в спринте, а сегодня победа в гонке преследования,завоевала место в главной сборной- это видит вся страна,ну,окромя тебя,особенного.
21:35 11 декабря
CanagliaVova
Слог и стиль твиттера как у Оли Бузовой. Еще значков с поцелуйчиками не хватает :-D
21:17 11 декабря
pikvl
Дима, успокойся! Тренеры лучше тебя знают, что делать, они в команде. А ты кругами ходишь, и все норовишь поучить, как да что, из года в год. Или, может, тебя тренером назначить, а мы будем тебя учить)))). И посмотрим, как запоешь!
21:16 11 декабря