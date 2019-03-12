Дмитрий Губерниев: "Индивидуальная гонка по биатлону выйдет в прямом эфире"

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме сообщил, что "Матч ТВ" покажет в прямом эфире женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Швеции.

– Внимание-внимание! Срочно! Сегодня женская индивидуальная гонка выйдет в прямом эфире на "Матч-ТВ". Я позвонил кое-кому и церемония закрытия Универсиады закончится пораньше.

Это значит, в 17.30 по московскому времени в прямом эфире "Матч ТВ" чемпионат мира по биатлону! После гонки будет работать наша блестящая студия. Биатлон – наше все! – написал Губерниев.