Дмитрий Губерниев: "Индивидуальная гонка по биатлону выйдет в прямом эфире"

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме сообщил, что "Матч ТВ" покажет в прямом эфире женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Швеции.
– Внимание-внимание! Срочно! Сегодня женская индивидуальная гонка выйдет в прямом эфире на "Матч-ТВ". Я позвонил кое-кому и церемония закрытия Универсиады закончится пораньше.
Это значит, в 17.30 по московскому времени в прямом эфире "Матч ТВ" чемпионат мира по биатлону! После гонки будет работать наша блестящая студия. Биатлон – наше все! – написал Губерниев.
Внимание , внимание !!! Срочно !!! Сегодня женская индивидуальная гонка выйдет в прямом эфире на @matchtv_channel !!!! Я позвонил кое - кому и церемония закрытия Универсиады закончится пораньше !!! 💪 😜 Это значит , в 17.30 мск в прямом эфире Матч ТВ чемпионат мира по биатлону !!!! После гонки будет работать наша блестящая студия !!!! Биатлон - НАШЕ ВСЁ !!!!! Пы Сы : Кое - кому спасибо !!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 #чемпионатмира #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #прямойэфир #ветербиатлонагонитнасвперёд #голосбиатлона #позвонилкоекому #ивсерешили😂😂