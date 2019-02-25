Дмитрий Губерниев: "Если Васильева действительно пропустила три допинг-теста, то крышка!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможной дисквалификации Маргариты Васильевой. По информации "СЭ", биатлонистка может быть дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов.
"Да уж! Если Маргарита Васильева действительно пропустила за год три допинг-теста, то крышка! Двухлетний дисквал - вспомним историю с прыгуном в высоту Данилом Лысенко! Дело ясное, что дело темное! Ждем комментариев от Маргариты Васильевой, тренеров и СБР! Если будем молчать, как мы любим, будет плохо! Или фигово! Или будет просто п...ц", - написал Губерниев в Инстараме.
Да уж !!! Если @vasileva__margarita действительно пропустила за год три допинг - теста , то крышка !!!! Двухлетний дисквал , вспомним историю с прыгуном в высоту Данилом Лысенко !!! Дело ясное , что дело темное !!! Ждём комментариев от Маргариты Васильевой , тренеров и СБР !!! Если будем молчать , как мы любим , будет плохо !!!! Или фигово ! Или будет просто п .....ц ! 😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷#никогдатакогонебылоивотопять #биатлон #опятьдопинг #нашапесняхорошаначинайсначала