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Сегодня, 10:26

Логинов отказался общаться с журналистами после 10-го места в спринте на чемпионате России

Логинов не подтвердил и не опроверг информацию о сотрясении мозга
Владимир Иванов
Обозреватель
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Александр Логинов.
Фото Global Look Press

В Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону. По некоторым данным, чемпион мира Александр Логинов выступает на соревнованиях после сотрясения мозга.

Сам спортсмен не подтвердил и не опроверг эту информацию, отказавшись общаться с прессой после 10-го места в спринте.

Напомним, что первое место занял Даниил Серохвостов. Вторым стал Эдуард Латыпов. Замкнул тройку Карим Халили.

Перед стартом комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Логинов получил сотрясение мозга из-за падения на тренировке. Это произошло примерно неделю назад.

Александр Логинов (биатлон)
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