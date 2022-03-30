Логинов отказался общаться с журналистами после 10-го места в спринте на чемпионате России

Логинов не подтвердил и не опроверг информацию о сотрясении мозга

В Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону. По некоторым данным, чемпион мира Александр Логинов выступает на соревнованиях после сотрясения мозга.

Сам спортсмен не подтвердил и не опроверг эту информацию, отказавшись общаться с прессой после 10-го места в спринте.

Напомним, что первое место занял Даниил Серохвостов. Вторым стал Эдуард Латыпов. Замкнул тройку Карим Халили.

Перед стартом комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Логинов получил сотрясение мозга из-за падения на тренировке. Это произошло примерно неделю назад.