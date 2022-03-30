Логинов отказался общаться с журналистами после 10-го места в спринте на чемпионате России
Логинов не подтвердил и не опроверг информацию о сотрясении мозга
В Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону. По некоторым данным, чемпион мира Александр Логинов выступает на соревнованиях после сотрясения мозга.
Сам спортсмен не подтвердил и не опроверг эту информацию, отказавшись общаться с прессой после 10-го места в спринте.
Напомним, что первое место занял Даниил Серохвостов. Вторым стал Эдуард Латыпов. Замкнул тройку Карим Халили.
Перед стартом комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Логинов получил сотрясение мозга из-за падения на тренировке. Это произошло примерно неделю назад.
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