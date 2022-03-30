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Сегодня, 09:21

Логинов получил сотрясение мозга из-за падения на тренировке

Губерниев сообщил, что Логинов упал на тренировке и получил сотрясение
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Логинов.
Фото СБР

Российский биатлонист Александр Логинов получил сотрясение мозга из-за падения на тренировке. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Логинов неделю назад готовился к соревнованиям в Саратове, упал на тренировке и получил сотрясение мозга. Серьезные проблемы со здоровьем он испытывает до сих пор, — сказал Губерниев в эфире matchtv. — У него четыре дня без тренировок, смазанная подготовка к стартам, побаливает голова. Посмотрим, как он побежит сегодня».

После Кубка Союза биатлонистов Логинов отправился к семьей в Саратов, где продолжал поддерживать форму и тренировался самостоятельно. Во время одного из занятий Логинов получил повреждение, из-за чего ему пришлось неделю не вставать на лыжи.

30-летний Логинов является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (смешанная эстафета, эстафета), а также чемпионом мира в спринте и многократным призером мировых первенств в разных дисциплинах.

Александр Логинов (биатлон)
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