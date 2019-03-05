19:37 | Биатлон

Цветков прилетел со сборной России по биатлону на ЧМ-2019. Фотофакт от Логинова

Максим Цветков в аэропорту Стокгольма. Фото Инстаграм Александра Логинова
Максим Цветков в аэропорту Стокгольма. Фото Инстаграм Александра Логинова
0
Обсудить

Российский биатлонист Александр Логинов в своем Инстаграме опубликовал фотографию чемпиона мира-2017 Максима Цветкова, сделанную в аэропорту Стокгольма. С 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде пройдет чемпионат мира.

Почти 20 часов дороги до чемпионата мира, - так подписал это фото Логинов.

Напомним, Цветков не был включен в состав сборной России на чемпионат мира. В заявку попали Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, а также Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, в настоящее время выступающие на Универсиаде в Красноярске.

Все о биатлоне - здесь

Опрос

Что вам интереснее - биатлон или лыжи?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ