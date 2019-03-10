"Цирк какой-то!" Хованцев - о лишнем штрафном круге Гараничева

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал лишний штрафной круг, который пробежал Евгений Гараничев в гонке преследования на чемпионате мира. По словам специалиста, мишень закрывалась дольше обычного, но это не отменяет вины самого спортсмена, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Чья это ошибка? Может, стоило громче подсказать ему?

– Спортсмен, уходя с рубежа, должен еще раз бросить взгляд на мишень. Это его ошибка. Да, мишень слишком медленно закрывалась. Но мы неоднократно говорили, что после стрельбы обязательно нужно смотреть на щит. А он открутил два круга и сам себя лишил борьбы за третье место.

– Почему Евгений так часто попадает в такие приключения?

– Да не говорите. Блин, ну цирк какой-то! Будем разговаривать с ним. Это выстраивается в какую-то систему. То живот заболел перед эстафетой, то опоздание, теперь вот это.

– Не страшно после такого ставить его в эстафету?

– Учитывая его хорошую скорость, менять Евгения не на кого. Сегодня и финишный отрезок он прошел здорово.​

Почему Гараничев ушел на лишний круг. Отвечает сам спортсмен //

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