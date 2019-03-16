"Чудо, что она еще на круг не зашла!" Васильев - о стрельбе Мироновой в женской эстафете на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Светлану Миронову нельзя было ставить в женскую эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде из-за ее нестабильной стрельбы. 25-летняя спортсменка использовала шесть дополнительных патронов.

- Счастье было слишком близко, но для этого нужно использовать минимальное количество дополнительных патронов, - приводит ТАСС слова Васильева. - Мне кажется, изначально было принято ошибочное решение поставить Миронову в эстафету. Человек, который нестабильно стреляет, вообще не может бежать в эстафетах, это же известный факт, как можно было ее ставить. Она на своем этапе проиграла минуту, и этот результат предопределил наше окончательное место.

Чудо, что она еще на круг не зашла, я перед началом эстафеты думал, что она обязательно зайдет на круг, но еле- еле выстрелила из восьми. Это первая и главная ошибка тренеров была, это же очевидные вещи: на эстафету ставят в основном стрелков, которые быстро и точно стреляют, что и показала эстафета в Рупольдинге. Пока Миронова не научится стабильно стрелять, ее нельзя ставить в эстафету.

Сборная России заняля 5-е место в эстафете. Победу одержала сборная Норвегии.

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