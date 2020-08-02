Александр Тихонов: «У Бабикова налицо отсутствие дисциплины. Пока он не изменит отношения к тренировкам, результатов не будет»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью «СЭ» поделился мнением о российских биатлонистах Дмитрии Малышко и Антоне Бабикове.

— Много разговоров вокруг Дмитрия Малышко. Кто-то говорит, что он закончит карьеру, кто-то, наоборот, что еще попробует проявить себя. У вас есть мнение по этому поводу?

— Это должно быть решение самого Малышко. Только непонятно, почему он мнется. Дима, ты же мужик. Прими конкретное решение, либо заканчивай, либо продолжай выступать и доказывай свое место в сборной. Просто уже на дворе август, если он хочет остаться в спорте, то уже должен выполнять конкретные объемы работы.

— Верите в перспективы Антона Бабикова вернуться на прежний уровень?

— У Антона налицо отсутствие дисциплины. Я хочу делать так, а мне говорят делать иначе. Кто ты такой? Спортсмен — это солдат, он должен беспрекословно выполнять команды, работать.

Они не должны забывать, что спорт не приносит материальных благ стране. Мы сидим на шее народа. Нас кормят, обувают, одевают. А такие ребята, как Бабиков, похоже, забыли об этом. Пока он не изменит отношения к тренировкам, у него не будет результатов. Хотя парень талантливый.

Но вникать в это я не хочу. Живу в Беларуси, у меня очень много интересной работы, не связанной со спортом. Смотрю на красивые ухоженные поля, как идет уборка. У меня была когда-то своя агрофирма, поэтому мне это близко. (Тимур Ганеев)

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