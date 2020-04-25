Черезов: «Допинг-история Королькевича? IBU может отнестись негативно к его назначению в сборную»

Член правления СБР Иван Черезов в интервью «СЭ» признал, что назначение Владимира Королькевича старшим тренером женской сборной России по биатлону может быть негативно воспринято другими странами и Международным союзом биатлонистов. Ранее подопечные Королькевича Екатерина Юрьева и Ирина Старых отбывали дисквалификации за допинг, Ольга Вилухина была лишены медали Сочи-2014.

— В медийном поле IBU и другие страны отслеживают, что происходит у нас, и за голову хватаются, наверное, — сказал Черезов. — Но такова реальность. В первую очередь разговор о Королькевиче. Странно — он работал в Белоруссии, Словении, и там скандалов не было. У него есть международная аккредитация тренера. IBU может негативно к отнестись к его назначению. Но СБР отправил состав штаба в Минспорта, там должны его согласовать. Будет видно, согласуют или нет. Владимир Петрович (Драчев) вот против.

— Вы тоже эти кандидатуры не поддерживаете? Просто подчиняетесь решению большинства?

— Поясню свою позицию: тренер должен подобрать для себя команду. Назначая главного тренера, надо давать зеленый свет его кадровым решениям. Тогда можно с него и спрашивать за результат. Нельзя назначить человека, а потом не давать ему принимать решения. Тогда и требовать от него отчета по итогам работы не надо. (Дмитрий Кузнецов)