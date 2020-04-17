Чепиков за сохранение поста тренера мужской сборной за Белозеровым

Вице-президент СБР, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поддержал главу СБР Владимира Драчева, который выступает за то, чтобы Сергей Белозеров продолжил работу в качестве тренера мужской сборной России, а старшим тренером женской назначить Михаила Шашилова.

— Поддерживаю Владимира Драчева относительно сохранения поста за Сергеем Белозеровым и назначения Михаила Шашилова на должность старшего тренера женской сборной, — цитируют «Известия» Чепикова. — В качестве главного тренера, если у правления есть так много вопросов к Анатолию Хованцеву, я бы предложил самого Драчева. Такой опыт есть в лыжных гонках, где Елена Вяльбе совмещает посты президента и главного тренера. Думаю, что Владимир Петрович также справился бы с совмещением постов.