Анфиса Резцова ответила на вопрос, смогла бы Елена Вяльбе стать главой СБР

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос, смогла бы президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе стать главой Союза биатлонистов России (СБР).

«Елена Валерьевна хорошо справляется на своем месте, она — президент Федерации лыжных гонок России. Каждый должен заниматься своим делом. Лыжи и биатлон это два разных вида спорта. В лыжах можно без головы стартануть и финишировать. В биатлоне же так не получится. Это технически сложный вид спорта», — сказала Резцова «СЭ».

54-летняя Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка, она возглавляет ФЛГР с 2010 года и идет на четвертый президентский срок в федерации.

Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут в конце июня 2022 года. На этот пост претендуют Виктор Майгуров и Алексей Нуждов.