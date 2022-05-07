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Сегодня, 17:42

Анфиса Резцова ответила на вопрос, смогла бы Елена Вяльбе стать главой СБР

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елена Вяльбе.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос, смогла бы президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе стать главой Союза биатлонистов России (СБР).

«Елена Валерьевна хорошо справляется на своем месте, она — президент Федерации лыжных гонок России. Каждый должен заниматься своим делом. Лыжи и биатлон это два разных вида спорта. В лыжах можно без головы стартануть и финишировать. В биатлоне же так не получится. Это технически сложный вид спорта», — сказала Резцова «СЭ».

54-летняя Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка, она возглавляет ФЛГР с 2010 года и идет на четвертый президентский срок в федерации.

Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут в конце июня 2022 года. На этот пост претендуют Виктор Майгуров и Алексей Нуждов.

Анфиса Резцова
Елена Вяльбе
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