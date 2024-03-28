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28 марта, 07:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию смешанной эстафеты

Смешанная эстафета на чемпионате России по биатлону пройдет 28 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Смешанная эстафета на чемпионате России по биатлону пройдет 28 марта.
Фото СБР

Смешанная эстафета в рамках чемпионата России по биатлону пройдет в четверг, 28 марта, в Тюмени в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Начало старта запланировано на 09:00 по московскому времени.

В прямом эфире гонку покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена» с 08:35 (по московскому времени). В рамках смешанной эстафеты от каждой команды выступят две биатлонистки и два биатлониста. На женском этапе преодолеют по 6 км, на мужском — по 7,5 км. В гонке поучаствуют 15 сборных команд.

Под первым номером эстафету начнет ХМАО — Югра — 1, за команду выступят Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Алексей Вагин и Петр Пащенко. Второй номер у сборной Тюменской области (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Александр Поварницын, Александр Логинов).

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).

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