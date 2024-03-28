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28 марта, 10:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию одиночной смешанной эстафеты

Одиночная смешанная эстафета на чемпионате России по биатлону пройдет 28 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Одиночная смешанная эстафета на чемпионате России по биатлону пройдет 28 марта.
Фото СБР

Одиночная смешанная эстафета в рамках чемпионата России по биатлону пройдет в четверг, 28 марта, в Тюмени в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Начало гонки запланировано на 12:00 по московскому времени.

В прямом эфире сингл-микст покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена», начало трансляции — в 11:35 (мск). В рамках одиночной смешанной эстафеты от каждой команды выступят одна биатлонистка и один биатлонист. Спортсменкам предстоит преодолеть 6 км, спортсменам — 7,5 км.

В одиночной смешанной эстафете примут участие 23 команды. В составе сборной Тюменской области на старт выйдут Виктория Сливко и Евгений Гараничев, за Свердловскую область выступят Тамара Дербушева и Василий Томшин, Анастасия Егорова и Максим Цветков представят сборную Северо-Западного федерального округа.

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).

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Сборная России по биатлону
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Чемпионат России: смотреть трансляцию смешанной эстафеты

Белорусская сборная выиграла смешанную эстафету на чемпионате России
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