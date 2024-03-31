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Чемпионат России: смотреть трансляцию эстафеты у мужчин в прямом эфире

31 марта пройдет мужская эстафета на ЧР по биатлону
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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31 марта пройдет мужская эстафета на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Фото СБР

31 марта в городе Тюмень пройдет мужская эстафета 4 x 7,5 километра на втором этапе чемпионата России по биатлону сезона-2023/2024. Гонка начнется в 12.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию мужской эстафеты в прямом эфире и бесплатно можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и в телеэфире. Начало — в 11.50 мск. Гонку также покажут на каналах «Матч Арена» и «Матч Планета».

Гонки этапа чемпионата России в Тюмени транслируются бесплатно на официальном YouTube-канале СБР.

Ранее, 30 марта, биатлонист Карим Халили занял первое место в масс-старте на чемпионате России в Тюмени. 25-летний спортсмен преодолел дистанцию 15 километров за 41 минуту 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха.

Заключительный этап первенства страны по биатлону пройдет в Увате с 4 по 5 апреля.

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