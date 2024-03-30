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Халили выиграл масс-старт на чемпионате России в Тюмени, Гараничев стал четвертым

Халили стал победителем масс-старта на чемпионате России в Тюмени
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карим Халили.
Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Российский биатлонист Карим Халили выиграл масс-старт на чемпионате России в Тюмени.

Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 41 минуту 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял белорус Степан Данилов, отставший от лидера на 13,5 секунды. Третьим стал Эдуард Латыпов (+21,4 секунды).

36-летний Евгений Гараничев, который ранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона, пришел к финишу четвертым.

Чемпионат России

Масс-старт. 15 км. Мужчины

1. Карим Халили — 41.27,2 (0 промахов)

2. Степан Данилов (Белоруссия) — +13,5 (1)

3. Эдуард Латыпов — +21,4 (2)

4. Евгений Гараничев — +27,2 (1)

5. Петр Пащенко — +41,3 (4)

6. Виктор Плицев — +52,5 (3)

Биатлон
Карим Халили
Эдуард Латыпов
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