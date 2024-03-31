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Сегодня, 09:40

Наталия Шевченко выиграла масс-старт на чемпионате России в Тюмени

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей масс-старта на чемпионате России в Тюмени.

23-летняя спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 37 минут 2,5 секунды, допустив один промах.

Второе место заняла Ирина Казакевич, отставшая от лидера на 26,4 секунды. Третьей стала Анастасия Шевченко (+32,3 секунды).

Чемпионат России

Масс-старт. 12,5 км. Женщины

1. Наталия Шевченко — 37.02,5 (1 промах)

2. Ирина Казакевич — +26,4 (1)

3. Анастасия Шевченко — +32,3 (1)

4. Кристина Резцова — +39,0 (2)

5. Анастасия Гореева — +58,2 (2)

6. Валерия Каюмова — +1.15,7 (3)

Биатлон
Анастасия Гореева
Анастасия Шевченко
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Наталия Шевченко
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