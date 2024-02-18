Биатлонные соревнования на Всероссийской спартакиаде посетили более 70 тысяч человек

Биатлонные соревнования в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших посетили около 73 тысяч человек, сообщает ТАСС.

С 10 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область) состоялись 11 гонок. Отмечается, что наибольший интерес у зрителей вызвал заключительный день соревнований, когда проходили женский масс-старт и мужская эстафета. Эти две гонки собрали 18,5 тысяч человек. Победителем женского масс-старта стала 22-летняя Юлия Шеллер. Эстафету у мужчин выиграла команда ЯНАО.

Спартакиаду сильнейших принимали пять регионов России (Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край). 2500 спортсменов разыграли 107 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта. Победителем медального зачета стала команда Москвы.