Чемпионат мира: видеотрансляция мужского спринта

В субботу, 9 марта, в шведском Эстерсунде пройдет первая личная гонка чемпионата мира-2019 по биатлону у мужчин. Медали будут разыграны в спринте.

В сборной России на старт выйдут Евгений Гараничев (4-й стартовый номер), Александр Логинов (36-й), Матвей Елисеев​ (60-й) и Дмитрий Малышко (77-й).

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Видеотрансляция мужского спринта будет доступна на этой странице. Начало – 18.25 (время московское).

Все о чемпионате мира-2019 по биатлону: новости и обзоры // расписание и результаты гонок, онлайн-трансляции и медальный зачет // видеотрансляции ЧМ-2019 в прямом эфире