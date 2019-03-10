Чемпионат мира, гонка преследования, мужчины, прямая трансляция – в 16.30 (видео)

10 марта в шведском городе Эстерсунд продолжится чемпионат мира по биатлону. В четвертый соревновательный день состоится мужская гонка преследования.

"СЭ" в прямом эфире покажет гонку. Трансляция организована Первым каналом. Начало – в 16.30 (время московское), видео будет доступно на этой странице с любого удобного устройства.

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