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Чемпион Европы по биатлону Анев находится в реанимации после выстрела в живот

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Красимир Анев.
Фото Global Look Press

Бывший биатлонист сборной Болгарии Красимир Анев находится в медикаментозной коме в тяжелом состоянии в отделении реанимации Военно-медицинской академии, сообщает Dir.bg.

1 ноября бывшего биатлониста нашли в районе дамбы «Дренов дол» рядом с городом Кюстендил. По данным полиции спортсмен выстрелил себе в живот. Анев имеет право легально владеть оружием, поскольку он является военным. Отмечается, что сейчас состояние 36-летнего спортсмена оценивается как стабильное, однако угроза жизни сохраняется.

Анев выиграл чемпионат Европы в 2019 году. Также на его счету по четыре серебряных и бронзовых медали ЧЕ, три награды с зимней Универсиады-2011. В 2020 году он официально завершил карьеру в сборной.

Биатлон
Красимир Анев
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