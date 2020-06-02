C сайта СБР убрали заявление о претензиях к Драчеву

Как сообщал «СЭ», правление Союза биатлонистов России выступило с заявлением на сайте, в котором рассказало об «управленческом коллапсе и катастрофическом состоянии дел», что стало основной причиной созыва внеочередной отчетно-выборной конференции организации.

Однако позже текст заявления, в котором было целых 12 пунктов с претензиями, большая часть которых адресовалась президенту СБР Владимиру Драчеву, был удален с сайта.