«Управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел». Правление СБР недовольно работой Драчева

Правление Союза биатлонистов России выступило с заявленим, в котором рассказало об «управленческом коллапсе и катастрофическом состоянии дел», что стало основной причиной созыва внеочередной отчетно-выборной конференции организации, сообщает официальный сайт СБР.

«Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов России, вызванные действиями его президента», — говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что:

— Президент СБР Владимир Драчев не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе.

— Президент СБР систематически публично раздает популистские и часто взаимоисключающие обещания, совершенно не сообразуясь с возможностью их выполнения.

— Президент СБР систематически и последовательно не выполняет решений правления Союза, в том числе и те, которые он лично принимал и поддерживал при голосовании вместе с другими членами правления СБР.

Всего опубликованы 12 пунктов, описывающие, по мнению правления СБР, нынешнее положение дел в организации.

Внеочередная конференция СБР, на которой состоятся выборы президента и членов правления организации, пройдет 11 июля.