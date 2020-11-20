Биатлонные сборные могут быть отстранены от Кубка мира в случае выявления коронавируса

Биатлонная сборная в случае выявления в ее составе зараженных коронавирусом может быть в полном составе отстранена от участия в Кубке мира на время прохождения обязательного карантина, информирует ТАСС со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Первые два этапа Кубка мира пройдут в Контиолахти с 28 ноября по 6 декабря. Российская команда должна прибыть в Финляндию на этой неделе.

— В случае выявления положительного результата в силу вступают не только правила IBU по COVID-19, в этой ситуации куда важнее позиция национальных органов здравоохранения, — отмечается в сообщении. — От их правил и процедур зависит, кто из людей, контактировавших с зараженным, должен находиться на карантине и как долго.

Вполне вероятно, что положительный случай может означать карантин для всех членов команды, в которой он был выявлен. Строгость этого карантина зависит от национальных правил.