Биатлонистка Носкова оценила командную гонку на чемпионате России

Серебряный призер чемпионата России в командной гонке в составе сборной ХМАО Екатерина Носкова поделилась впечатлениями от гонки.

«Мне эта гонка очень понравилась. Тренеры решали, кто на каком рубеже будет стрелять и кто будет вести всех на каком круге. Они хорошо знают нас, знают, как мы бегаем и где можем лучше себя проявить. Я все круги бежала последней, чтобы помочь девчонкам и где-то подтолкнуть за палку», — цитирует Носкова Metaratings.ru.

12 января в Чайковском в рамках программы чемпионата России 2024 года по биатлону в неолимпийских дисциплинах состоялась женская командная гонка.